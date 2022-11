Btp Italia: Mef, raccolti circa 12 miliardi di euro, conclusa la diciottesima emissione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre con riferimento alla prima fase - prosegue la nota - dei 255.753 contratti conclusi sul Mot circa il 67 per cento è stato di importo inferiore ai 20.000 euro, mentre se si considerano i contratti fino a 50.000 euro, si arriva a circa il 91 per cento del totale relativo a questa fase. Sebbene le modalità di emissione non consentano di avere dati puntuali sulle caratteristiche degli investitori, dalle informazioni raccolte dai Dealer e Co-Dealer, si può desumere che nel corso della Prima Fase la partecipazione di investitori individuali è stata particolarmente rilevante rispetto a quella del private banking (con una quota di rispettivamente 72 per cento e 28 per cento). All'interno della quota sottoscritta da investitori individuali, si stima che il 51 per cento abbia inoltrato l'ordine attraverso le filiali delle reti bancarie (sia recandosi fisicamente in filiale sia inoltrando l'ordine a distanza) o gli uffici postali, mentre la quota di partecipazione attraverso l'home banking è stata pari al 49 per cento, la più elevata mai registrata nelle emissioni del Btp Italia. Per quanto riguarda la ripartizione geografica, la quasi totalità degli ordini ricevuti durante la prima fase risulta provenire da investitori domestici. La seconda fase, dedicata agli investitori istituzionali, che si è svolta nell'arco di 2 ore nella giornata odierna, ha visto un controvalore complessivo domandato interamente accolto, pari a 4.713,328 milioni di euro. Con successivo comunicato, che sarà diramato nella giornata di domani 18 novembre 2022 - conclude la nota - verranno fornite maggiori dettagli, nonché indicazioni qualitative circa le caratteristiche della domanda sulla seconda fase del collocamento. (Com)