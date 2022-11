Legge Bilancio: Lupi (Nm), cuneo fiscale e zero tasse su aumenti a lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Vicepresidente del Gruppo Misto alla Camera dei Deputati, Presidente di Noi con l'Italia

22 luglio 2021

- "La manovra di bilancio dovrà essere uno strumento formidabile per continuare ad aiutare famiglie e imprese; in particolare con la riduzione del cuneo fiscale tutto a vantaggio degli stipendi dei lavoratori. E se un'impresa darà nel 2023 un aumento di stipendio al proprio lavoratore, quell'aumento dovrà avere tassazione zero". Lo dice il capo politico di Noi noderati, Maurizio Lupi. (Rin)