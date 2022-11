Migranti: Piantedosi, con Francia non c’è necessità di mediazione, non abbiamo posizione critica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la Francia non c’è necessità di mediazione sui migranti in quanto “non abbiamo una posizione critica”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, parlando con la stampa italiana a margine della riunione del G7 a Eberbach in Germania. “Oggi il collega francese non c’era all’incontro per un importante appuntamento parlamentare, per questo sono sicuro che avremo appuntamenti a brevissimo e visto che è stato convocato un Consiglio affari interni straordinario il 25 novembre e un altro in calendario l’8 dicembre, non c’è nessun motivo che nessuno possa mediare alcunché”, ha aggiunto. (Geb)