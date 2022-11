Germania: disturbi a rete Internet e telefonia mobile in tutto il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le reti Internet e di telefonia, sia mobile sia fissa, sono interessate da disturbi in tutta la Germania. Come comunicato dal fornitore O2, la causa è un'interruzione in un server che smista le telefonate. Deutsche Telekom ha reso noto di non essere stata colpita da questi problemi. Ad Amburgo, i centralini dei numeri emergenza 110 e 112 sono andati fiori uso, mentre a Brema sono gravemente compromessi. Le cause dei guasti sono al momento sconosciute. (Geb)