Fine vita: Sportiello (M5s), subito esame legge

- Oggi in commissione Affari sociali "ho chiesto a nome del Movimento cinque stelle che nel calendario dei lavori venga inserita la proposta di legge sul fine vita. Il Movimento cinque stelle ha già depositato un testo a mia prima firma e sottoscritto dal presidente Conte. Nel nostro Paese esiste ancora un vuoto normativo che deve essere colmato urgentemente per consentire a chi è affetto da gravi sofferenze derivanti da patologie o condizioni cliniche irreversibili, di poter scegliere sulla propria vita". Lo afferma in una nota Gilda Sportiello, capogruppo del M5s nella commissione Affari sociali della Camera. "La Corte costituzionale nel 2019 ha stabilito a quali condizioni deve essere esclusa la punibilità per istigazione o aiuto al suicidio - prosegue la parlamentare -. Da allora, in Italia il diritto di porre fine alle proprie sofferenze viene affermato sulla base di quel pronunciamento della Corte e delle sentenze dei tribunali. Nella scorsa legislatura, grazie alla determinazione del M5s, alla Camera è stato compiuto un primo passo: l'Aula approvò un testo che purtroppo si è arenato al Senato a causa dell'ostruzionismo del centrodestra. Sono troppe le persone che nell'attesa delle decisioni del Parlamento si recano all'estero o peggio ancora tentano il suicidio per porre fine alle proprie sofferenze. Abbiamo il dovere di dare al nostro Paese una legge che affermi in modo netto il rispetto per la dignità della persona e il diritto di decidere sulla propria vita, in presenza di condizioni irreversibili e di gravi sofferenze. E' una battaglia di civiltà e di dignità che il Parlamento non può più rimandare".(Com)