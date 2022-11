Lombardia 2023: Sala, vicini a chiudere, altrimenti si va alle primarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo che si sia abbastanza vicini, d'altro canto o chiudono (sul nome n.d.r.) o si va alle primarie. Grandi dubbi non ce ne sono, mi pare che siano abbastanza vicini". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell’esposizione dei fascicoli della Cittadella degli Archivi del censimento degli ebrei del 1938 al Memoriale della Shoah, in merito alla scelta del candidato per le regionali. E su una sua possibile candidatura ribadisce che "il mio nome non c'è mai stato, l'ho detto duecento volte che non ero interessato ma non perché pensi che non sia un ruolo significativo, ma perché nel mio modo d'essere non è corretto, dopo che i cittadini con una votazione ti hanno affidato ancora la fiducia, andare via dopo un anno non è nel mio modo d'essere - ha aggiunto Sala - fosse capitato in un altro momento ci avrei pensato, ma io in realtà non ci ho mai pensato". (Rem)