Egitto: il ministero della Salute segnala la diffusione del virus respiratorio sinciziale

- Il ministero della Salute dell'Egitto ha annunciato la diffusione del virus respiratorio sinciziale (Rsv) nelle scuole del Paese, affermando che non è pericoloso. Un portavoce del ministero della Salute egiziano, Hossam Abdel Ghaffar, ha annunciato che al momento è fuori discussione la chiusura delle scuole a causa della diffusione del virus respiratorio sinciziale. "La decisione dell'eventuale chiusura delle scuole spetta al ministero dell'Istruzione, ma da un punto di vista medico non vi è alcuna giustificazione sanitaria per interrompere le lezioni a causa dei virus respiratori che si diffondono naturalmente durante questo periodo", ha affermato Abdel Ghaffar. Secondo un sondaggio condotto dal settore di medicina preventiva del ministero della Salute egiziano su un gran numero di bambini con sintomi respiratori, il 73 per cento è risultato infettato dal virus respiratorio sinciziale. (Cae)