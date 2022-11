Migranti: Piantedosi, Germania ed altri rispetteranno impegni su ricollocamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania ha dato garanzie sul rispetto del meccanismo europeo di solidarietà sui ricollocamenti dei migranti firmato lo scorso giugno. Lo ha confermato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, rispondendo ad una domanda da parte della stampa italiana a margine della riunione del G7 a Eberbach in Germania dove ha avuto un bilaterale con l’omologa tedesca, Nancy Faeser. “Il documento approvato a giugno è stato confermato dalla Germania, come del resto dall’Italia ma anche dagli altri”, ha chiarito. “Prevediamo anche che (proseguirà), anche se abbiamo denunziato la non piena sufficienza (del meccanismo), ma siamo andati avanti anche da questo punto di vista”, ha osservato. (Geb)