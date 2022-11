Usa: Nancy Pelosi non si ricandiderà alla leadership del Partito democratico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Camera dei rappresentanti, Nancy Pelosi, non ha intenzione di ricandidarsi alla leadership del Partito democratico, anche se ha in programma di rimanere al Congresso come rappresentante per lo Stato della California. Lo ha annunciato durante un discorso alla Camera dei rappresentanti, all’indomani delle elezioni di medio termine e della conquista di una maggioranza alla camera bassa del Congresso da parte dei repubblicani. “Continuerò a rappresentare i cittadini di San Francisco al Congresso, ma non ho intenzione di ricandidarmi ad un incarico di leadership”, ha detto. (Was)