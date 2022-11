© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nessun condono di carattere penale troverà posto, in ogni caso, nella manovra". Lo precisa in una nota il ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef) in merito alle numerose indiscrezioni pubblicate in queste ore sull’entità economica e sulle misure della manovra che il governo si appresta a varare. Le misure della manovra sono al momento in fase di valutazione politica. (Com)