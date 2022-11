Usa: Pelosi, democrazia statunitense è maestosa, ma fragile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La democrazia statunitense è “maestosa, ma fragile”. Lo ha detto la presidente della Camera dei rappresentanti, Nancy Pelosi, durante un discorso alla camera bassa del Congresso, annunciando di non avere intenzione di ricandidarsi alla leadership del Partito dopo le elezioni di medio termine. “Una fragilità di cui molti di noi sono stati tragicamente testimoni, proprio in questo edificio”, ha detto, ricordando l’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021, all’indomani della vittoria di Joe Biden alle elezioni presidenziali del 2020. “Il Congresso è il tempio della nostra democrazia, della nostra Costituzione e dei nostri ideali: tutti coloro che vi hanno servito si sono impegnati a servire il Paese, e a portare avanti il lavoro di chi ci ha preceduto”, ha concluso. (Was)