Autonomia: Fitto, prevista da Costituzione, con riforma Sud non sarà lasciato indietro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Autonomia differenziata "è stata prevista dall’art 116 della Costituzione, anche nel tentativo di responsabilizzare su spesa e servizi le Regioni, e pertanto non può che essere realizzata all’interno di un percorso costituzionale, dire il contrario è dire il falso", puntualizza su Twitter Raffaele Fitto, ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr. "Oggi, senza Autonomia differenziata, non vi è un divario fra le Regioni del Nord e del Sud? Tutte le Regioni hanno gli stessi servizi e risorse a disposizione? E’ evidente che con la riforma le Regioni che sono più in difficoltà, quelle del Sud, non saranno lasciate indietro", assicura il ministro. (Rin)