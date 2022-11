© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A quanto si apprende, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontrerà domani alle 18, a palazzo Chigi, i capigruppo parlamentari delle forze politiche di maggioranza, in vista del varo della legge di Bilancio in programma per lunedì prossimo. (Rin)