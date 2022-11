Iran: Blinken, Usa impegnati a contrastare esportazioni di prodotti petroliferi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti rimangono impegnati a punire le realtà che tentano di aggirare le sanzioni internazionali imposte alla vendita di prodotti petroliferi e petrolchimici iraniani. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, commentando in una nota le sanzioni annunciate dal Tesoro nei confronti di 13 aziende coinvolte nella vendita e nella distribuzione di prodotti petroliferi iraniani all’estero (soprattutto ai Paesi dell’Asia orientale). “Chiunque sia coinvolto in queste attività rischia di incorrere in misure analoghe”, ha detto. (Was)