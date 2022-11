© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Myanmar: inviato speciale Asean, parti rivedano precondizioni per avvio dialogo politico - L’attuazione del Consenso in cinque punti in Myanmar si scontra con una lunga storia di conflitti e “l’avvio del dialogo politico è il più difficile tra i cinque punti”. È la conclusione del Rapporto dell’inviato speciale della presidenza dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean), pubblicato oggi dal governo della Cambogia, che si appresta a chiudere il suo turno annuale di Paese presidente. Sulla base della valutazione della situazione l’inviato speciale ha formulato otto “suggerimenti”: affiancare il Consenso in cinque punti a un piano di attuazione concreto; applicare a tutte le parti interessate le condizioni applicate al Consiglio per l’amministrazione dello Stato (Sac), la giunta militare al governo; spingere la giunta e il Governo di unità nazionale (Nug), l’esecutivo ombra in esilio, a scendere a compromessi sulle loro precondizioni; identificare chiaramente le parti interessate; ripristinare gli impegni col Myanmar sulla base dei progressi sul Consenso; definire il ruolo dell’inviato speciale per l’assistenza umanitaria; considerare un impegno dell’inviato speciale anche al di fuori del Myanmar; attribuire un “adeguato grado di autonomia” e un “determinato periodo di tempo” al segretario generale e al Centro per l’assistenza umanitaria dell’Asean. (segue) (Res)