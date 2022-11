© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uzbekistan-Ue: Borrell incontra ministro Esteri Norov, Paese importante per cooperazione in Asia centrale - L'Alto rappresentante Ue per la Politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, ha incontrato il ministro degli Esteri uzbeko Vladimir Norov nel corso della sua visita in Asia centrale. Lo ha reso noto lo stesso Borrell tramite un messaggio Twitter. "Nel mio incontro con il ministro degli Esteri uzbeko Vladimir Norov, ho riconosciuto l'importante ruolo dell'Uzbekistan nel rafforzamento della cooperazione regionale in Asia centrale. Abbiamo condiviso le preoccupazioni sulla situazione in Afghanistan e discusso del ruolo del multilateralismo nel difficile contesto geopolitico", si legge nel tweet di Borrell. (Res)