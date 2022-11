I fatti del giorno - America Latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cuba: Diaz-Canel in missione fino al 27, Russia, Turchia e Cina dopo l'Algeria - È iniziata da Algeri la missione internazionale di dieci giorni che il presidente di Cuba, Miguel Diaz-Canel, ha organizzato, soprattutto, per affrontare questioni legate al tema energetico. "Ci attende un breve ma intenso giro, per incontrare amici, aprire percorsi e ragionare su uscite per la nostra economia assediata", ha scritto Diaz-Canel in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. Durante la missione, che toccherà Russia, Turchia e Cina, "lavoreremo intensamente per consolidare i vincoli economici e politici che ci permetteranno di continuare a promuovere lo sviluppo di Cuba", ha aggiunto il presidente annunciando il rientro in patria per domenica 27 novembre, giorno in cui si terranno le elezioni dei delegati dei consigli municipali. Al seguito del presidente viaggia una delegazione di "alto livello" composta da sei ministri, la più nutrita dallo scoppio della pandemia. (segue) (Res)