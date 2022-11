I fatti del giorno - America Latina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uruguay-Usa: Lacalle Pou incontra vice segretario di Stato Nichols, focus su rafforzamento scambio commerciale - Il vice segretario di Stato Usa per l'Emisfero occidentale, Brian Nichols, è stato ricevuto mercoledì a Montevideo dal presidente dell'Uruguay, Luis Lacalle Pou, al margine della prima riunione del Meccanismo di dialogo politico bilaterale annuale. L'Uruguay è "un esempio di democrazia e di difesa dei diritti umani", ha detto Nichols al termine dell'incontro, citato dal quotidiano "El Pais". Al centro dei colloqui, ha aggiunto il funzionario in conferenza stampa, "il rafforzamento dello scambio commerciale" tra i due paesi, soprattutto in materia di "esportazioni di servizi", e lo sviluppo delle energie rinnovabili, un campo in cui l'Uruguay è "un Paese leader", ha sottolineato. (segue) (Res)