I fatti del giorno - America Latina (3)

- Ecuador-Usa: Lasso incontra sottosegretaria Nuland, focus su sostegno lotta a criminalità organizzata - Ecuador e Stati Uniti riconoscono "l'urgente necessità" di un'azione congiunta contro la criminalità organizzata e si l'importanza di lavorare a "una migrazione sicura, ordinata e regolare". È quanto emerso nel corso di una riunione tenuta mercoledì a Quito tra la sottosegretaria per gli Affari Politici del Dipartimento di Stato Usa, Victoria Nuland, il presidente dell'Ecuador, Guillermo Lasso e il ministro degli Esteri, Juan Carlos Holguin. Le delegazioni, si legge in una nota del governo Usa, "sottolineano l'urgente necessità di combattere la criminalità organizzata internazionale, cooperare nelle operazioni antidroga e aumentare la sicurezza nella regione". In questo senso, prosegue la nota, gli Usa "hanno riconosciuto i risultati dell'Ecuador nell'interdizione e nella distruzione della droga e si sono impegnati a continuare a sostenerli". Su questo punto entrambi i governi si sono impegnati "a rafforzare la cooperazione attraverso il partenariato per la difesa e la sicurezza". (segue) (Res)