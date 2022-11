I fatti del giorno - America Latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cuba-Usa: concordati voli rimpatrio migranti respinti - Cuba e Stati Uniti hanno concordato l’avvio di voli di rimpatrio per i cittadini cubani respinti alla frontiera statunitense con il Messico. Lo ha confermato il viceministro degli Esteri cubano, Carlos Fernandez Cossio. Parlando in conferenza stampa, il viceministro ha dichiarato che la volontà dei due Paesi è quella di mantenere una regolarità in questo tipo di voli, senza tuttavia fornire dettagli sul numero di cittadini che verrebbero rimpatriati né di voli. "Dobbiamo concordare i termini, le condizioni e la tempistica di questi voli, che entrambe le parti vorrebbero fossero regolari, come parte delle azioni per garantire una migrazione regolare", ha detto. (Res)