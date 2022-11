I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano: segretario generale Onu "preoccupato" per mancata elezione nuovo presidente - Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, si è detto preoccupato per la crisi politica in Libano, senza un nuovo governo e ora anche senza un presidente, spiegando che il Pese dei cedri "non può permettersi un altro stallo politico". Nel suo ultimo rapporto sulla situazione nel Paese, il numero uno dell'Onu ha espresso preoccupazione "per il fatto che non sia stato formato alcun governo dalla nomina di Najib Miqati a primo ministro lo scorso giugno, e che nessun nuovo presidente sia stato eletto per succedere al presidente Michel Aoun, il cui mandato è scaduto il 31 ottobre". Guterres ha chiesto "un approccio costruttivo e flessibile al fine di dare priorità all'interesse nazionale e rispettare i propri obblighi costituzionali”. Nel rapporto, Guterres ha anche invitato Libano e Israele a riprendere i colloqui sulla delimitazione del loro confine terrestre, dopo l'accordo raggiunto sulla delimitazione del loro confine marittimo in ottobre. "Le Nazioni Unite sono pronte a sostenere tale processo se le parti lo richiedono e nell'ambito delle sue capacità e del suo mandato", ha aggiunto. Inoltre, il segretario generale dell'Onu “ha esortato tutti gli attori politici, economici e finanziari ad accelerare l'attuazione di riforme che rispondano ai bisogni e alle aspirazioni del popolo libanese”. Guterres ha inoltre espresso preoccupazione per il rischio di escalation lungo a Blue line (la linea di demarcazione con Israele), nel sud del Libano, dove operano i caschi blu della Forza di interposizione delle Nazioni Unite (Unifil). (segue) (Res)