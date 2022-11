© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele-Turchia: telefonata tra Erdogan e premier designato Netanyahu - Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha telefonato al primo ministro designato di Israele, Benjamin Netanyahu. Si tratta della prima telefonata tra i due da anni. A partire dallo scorso marzo, le relazioni bilaterali hanno conosciuto una nuova fase, dopo la sospensione dei rapporti diplomatici nel 2018, con l'invio dei rispettivi ambasciatori. Secondo l'ufficio del portavoce del partito Likud, le parti hanno concordato di lavorare insieme per realizzare "una nuova era" nei legami bilaterali. Nel corso della telefonata, Netanyahu ha espresso le sue condoglianze per l'attentato in una popolare strada pedonale a Istanbul che ha provocato sei morti e decine di feriti e ha offerto l'aiuto di Israele nella lotta al terrorismo, secondo la dichiarazione. La conversazione di 12 minuti arriva una settimana dopo che il leader turco ha inviato a Netanyahu una lettera di congratulazioni, affermando di ritenere che la cooperazione tra le potenze del Mediterraneo orientale continuerà "per portare pace e stabilità nella nostra regione". (segue) (Res)