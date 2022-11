© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iran: ministro degli Esteri, Israele e Paesi occidentali fomentano le proteste - Il ministro degli Esteri dell’Iran, Hossein Amir-Habdollahian, è tornato ad accusare alcuni Paesi occidentali di aver fomentato le proteste in corso in tutto il Paese dallo scorso settembre. In un messaggio pubblicato su Twitter, il capo della diplomazia di Teheran ha scritto: “Diversi servizi di sicurezza, Israele e alcuni politici occidentali che hanno pianificato la guerra civile, la distruzione e la disintegrazione dell'Iran, devono sapere che l'Iran non è la Libia o il Sudan”. Oggi, “i nemici hanno preso di mira l'integrità dell'Iran e l'identità iraniana. La saggezza del popolo ha deluso il nemico”, ha aggiunto. Da due mesi il Paese continua ad assistere alla violenta mobilitazione popolare innescata dalla morte di Mahsa Amini, la 22enne di origine curda deceduta il 16 settembre scorso dopo essere stata arrestata dalla polizia morale iraniana. (segue) (Res)