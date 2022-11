© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iran: sale a dieci il bilancio dei morti di due diversi attacchi - Dieci persone, tra cui una donna, due bambini e un agente di polizia, sono state uccise in due distinti attacchi compiuti ieri da diversi aggressori a Izeh, nel sud-ovest dell’Iran, e a Isfahan. Lo ha riferito una fonte ospedaliera citata dall’agenzia di stampa iraniana “Irna”. A Izeh, nella provincia del Khuzestan, "alcuni terroristi armati" a bordo di due moto hanno aperto il fuoco in un mercato dove si erano radunati manifestanti e forze di sicurezza, uccidendo cinque persone e ferendone altre dieci. "Due feriti sono morti oggi all'alba, portando il bilancio a sette morti e otto feriti", ha detto un funzionario dell'ospedale Jondi-Chapour di Ahvaz, capoluogo di provincia, citato da “Irna”. Secondo un alto funzionario giudiziario in Khuzestan, tre degli aggressori sono stati arrestati e “continuano gli sforzi per identificare i loro complici”. Il presidente Ebrahim Raisi ha ordinato alle autorità "di agire prontamente per identificare gli autori dell'attacco e consegnarli alla giustizia", secondo quanto riferito dall’agenzia “Fars”. (Res)