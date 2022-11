Lazio 2023: Salvini, liste Lega sono pronte, candidato speriamo prima possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista delle prossime elezioni regionali del Lazio, "a me interessa partire il prima possibile perché c'è una terra straordinaria con enormi potenzialità. Penso che il centrodestra abbia idee, donne e uomini in grado di far correre, di far viaggiare velocemente e in sicurezza la Regione Lazio. Noi siamo pronti, le liste della Lega sono pronte manca il piccolo particolare del nome del candidato presidente, speriamo che venga fatto il prima possibile. La buona politica è fondamentale". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a margine della cerimonia di riapertura al traffico del ponte monumentale di Ariccia. (Rer)