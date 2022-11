Scuola: Amorese (Fd'I), sosteniamo iniziativa contro indottrinamento gender

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fratelli d'Italia appoggia l'iniziativa di 'Pro Vita e Famiglia' per chiedere al Parlamento di approvare una legge che vieti l'indottrinamento gender nelle scuole italiane. Una deriva che ha ormai assunto contorni grotteschi e pericolosi con l'apertura di bagni neutri o addirittura la scelta del nome maschile o femminile a prescindere dal loro sesso biologico. Fratelli d'Italia difenderà in Parlamento il diritto educativo delle famiglie". Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia e capogruppo Fd'I in commissione Cultura e Istruzione, Alessandro Amorese. (Rin)