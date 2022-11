Nato: Stoltenberg, sentenza volo MH17 segna giorno importante per la giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il verdetto dell'Aia sul volo MH17 della Malaysia Airlines segna un giorno importante per la giustizia. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, tramite un messaggio Twitter. "Il verdetto raggiunto dalla Corte dell'Aia segna un giorno importante per la giustizia e la presa in carico delle responsabilità nell'abbattimento del volo MH17. Non ci può essere impunità per tali crimini. I miei pensieri sono rivolti alle famiglie e ai cari delle 298 vittime innocenti", si legge nel tweet di Borrell. (Beb)