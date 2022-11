Autonomia: De Poli (Udc), contrari a chi la dipinge come "spacca-Italia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La riforma sull'Autonomia è un passo in avanti per modernizzare il Paese. Siamo contrari a chi dipinge tutto questo come lo 'Spacca-Italia'. Non c'è nulla di più falso. Ringraziamo il ministro Calderoli che oggi ha incontrato i presidenti delle Regioni, proprio con l'obiettivo di migliorare l'architettura delle nostre istituzioni, non di favorire qualche Regione a svantaggio di qualcun'altra. Il mio auspicio è che certe resistenze, che hanno solo un sapore ideologico, vengano superate nell'interesse esclusivo della nazione". Lo afferma il senatore Udc Antonio De Poli commentando l'incontro a Roma tra il ministro Roberto Calderoli e i rappresentanti delle Regioni sull'Autonomia differenziata.(Rin)