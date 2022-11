Difesa: Aeronautica, presentati a Palermo 22 motori storici restaurati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati presentati oggi, al Museo storico dei motori e dei meccanismi del Sistema museale dell'Università di Palermo, 22 motori storici aeronautici completamente restaurati in vista del centenario dell'Aeronautica militare del 2023, sulla base di un accordo di collaborazione tra le due istituzioni. Lo riferisce oggi un comunicato stampa dell'Aeronautica militare. All'evento di presentazione hanno preso parte il capo di Stato maggiore dell'Aeronautica, generale Luca Goretti, e il magnifico rettore dell'Università di Palermo, Massimo Midiri. "Il centenario dell'Aeronautica militare, che ci stiamo preparando a celebrare con numerosi eventi ed iniziative su tutto il territorio nazionale, sarà anche una straordinaria opportunità per mettere insieme tante eccellenze della cultura del nostro Paese", ha dichiarato il generale Goretti a margine dell'evento. "Ne è un esempio questa bellissima sinergia con il Museo dei motori del Sistema museale, grazie alla quale abbiamo potuto avvalerci delle loro competenze uniche nel restauro di materiale storico per riportare all'antico splendore alcuni dei motori dei velivoli che hanno fatto la storia dell'Aeronautica militare nel corso di questo secolo. Alcuni di questi preziosi cimeli verranno esposti e valorizzati nel Museo storico dell'Aeronautica militare di Vigna di Valle, un posto che gli appassionati di aviazione di tutto il mondo ci invidiano ed il luogo ideale dove trovano posto i velivoli e gli oggetti appartenuti a chi ha lasciato un segno indelebile in questo percorso lungo 100 anni". (segue) (Com)