Difesa: Aeronautica, presentati a Palermo 22 motori storici restaurati (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto amplia le numerose attività di collaborazione che da dieci anni intercorrono proficuamente tra il museo dei motori dell'Ateneo di Palermo e l'Aeronautica militare, e in particolare con il quinto reparto dello Stato maggiore della Forza armata e il suo Museo storico. Nei rispettivi ambiti, le due istituzioni hanno trovato quale minimo comune denominatore la valorizzazione del patrimonio storico aeronautico, per la quale le attività di collaborazione proseguiranno ben oltre il 2023. Queste spaziano dalla ricerca documentale alla consulenza storico-tecnica, dal restauro dei motori finalizzato all'esposizione museale alla divulgazione e promozione culturale. (segue) (Com)