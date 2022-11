Cina-Giappone: Xi a Kishida, Paesi si oppongano allo scontro e promuovano integrazione regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina e Giappone dovrebbero praticare il vero multilateralismo, opporsi a scontri e conflitti e promuovere il processo di integrazione regionale. Lo ha dichiarato il presidente cinese, Xi Jinping, durante un colloquio avuto oggi con il primo ministro giapponese, Fumio Kishida, alla vigilia del vertice della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec), in calendario il 18 e 19 novembre a Bangkok, in Thailandia. I due Paesi dovrebbero guardare al reciproco sviluppo da una prospettiva obiettiva e razionale, considerandosi come partner di cooperazione piuttosto che come rispettive minacce, ha detto il presidente cinese secondo il portale d'informazione "Southcn". Cina e Giappone dovrebbero rispettarsi a vicenda, incrementare la fiducia politica e dissipare i dubbi, ha aggiunto il presidente cinese, che si è pronunciato anche sulle dispute marittime che contrappongono i due Paesi. Le parti devono aderire al consenso raggiunto, dimostrando saggezza politica e responsabilità per un'adeguata gestione delle divergenze, ha detto Xi. (Cip)