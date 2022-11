Migranti: "Le Figaro", scappati 26 minorenni non accompagnati della Ocean Viking

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dei 44 migranti minorenni non accompagnati che erano sulla nave Ocean Viking arrivata a Tolone la scorsa settimana, 26 sono scappati dal centro di accoglienza. Lo riferisce in anteprima il quotidiano "Le Figaro", citando il presidente del dipartimento del Var, Jean-Louis Masson. La maggior parte sone eritrei che cercano di raggiungere parenti e conoscenti in Germania, in Norvegia o in Svezia. "Non abbiamo nessun potere per trattenerli", ha detto Masson. Dei 18 minorenni rimasti 4 o 5 sono ragazze. (Frp)