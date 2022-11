Polonia: missione Europarlamento, sei donne morte per limitazioni aborto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono sei le donne morte in Polonia per il divieto de facto di esercitare l'aborto terapeutico. Lo ha dichiarato l'eurodeputato polacco Robert Biedron (S&D), presidente della commissione parlamentare per i diritti della donna e della parità di genere (Femm). Biedron ha presentato i risultati della missione che la commissione Femm ha effettuato in Polonia per valutare le condizioni dei diritti delle, donne dopo la legge che vieta de facto l'aborto terapeutico. "Abbiamo sei casi documentati di donne morte per il divieto di esercitare l'aborto terapeutico. La legge polacca è una legge barbara", ha detto Biedron in conferenza stampa. "Una legge che, secondo il Parlamento europeo, viola i trattati dell'Ue e i diritti umani fondamentali", ha aggiunto. "La Polonia si trova in una situazione drammatica, una situazione senza precedenti in Europa, con un Paese che ha abbassato moltissimo gli standard per quanto riguarda i diritti riproduttivi", ha proseguito Biedron nel corso del suo intervento. Una situazione, secondo l'europarlamentare che purtroppo riguarda anche le donne che fuggono dall'Ucraina e che trovano riparo in Polonia. "Fuggono dai soldati Russi e dagli stupri subiti. Scappano da un inferno per finire in un altro inferno", ha detto. "Come commissione parlamentare, come Parlamento europeo e Unione europea, non possiamo accettare questa situazione", ha concluso. (Beb)