Ambiente: Santori (Lega), ordinanza contro inquinamento troppo rigida, Gualtieri ci ripensi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tutela della salute e la lotta contro l'inquinamento non giustificano provvedimenti così drastici e penalizzanti per cittadini come le ordinanze sul traffico che limitano la circolazione di auto, moto e ciclomotori anche nella Fascia Verde e fino a euro 2 e euro 3, in un momento di grave crisi economica e di difficoltà che non permettono certo alla maggioranza dei romani di acquistare veicoli nuovi e meno inquinanti. Lo dichiara in una nota il capogruppo della Lega capitolina Fabrizio Santori. "I mezzi pubblici non sono efficienti e non tutti possono andare a piedi o in bicicletta, soprattutto coloro che provengono dai quartieri più lontani dal centro o da fuori città. Gualtieri ci ripensi, nel tentativo di salvaguardare la salute dei cittadini e limitare il traffico crea gravi problemi ai romani. E lo fa mentre il dossier infrastrutture a Roma è ancora un libro dei sogni sul quale deve intervenire il ministro Salvini: il responsabile del dicastero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili ha invitato il sindaco per un caffè". (segue) (Com)