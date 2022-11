Ambiente: Santori (Lega), ordinanza contro inquinamento troppo rigida, Gualtieri ci ripensi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È tempo di svegliarsi e di smuovere la montagna di inerzia che è adagiata sul Campidoglio targato Pd. La direttiva europea 50 del 2008, da cui prendono il via I provvedimenti successivi e le numerose ordinanze scritte per Roma in questi anni, fino a quelle di oggi, ancora più restrittive, chiede di abbassare l'inquinamento. Ma questo non si ottiene vessando gli automobilisti, provocando ancora più traffico, congestioni e rallentamenti nelle zone che restano 'libere', dimenticando le infrastrutture, senza intervenire sul parco mezzi pubblici, molti vecchi e inquinanti ma naturalmente con il permesso di circolare. La Lega chiede di limitare divieti che colpiscono i lavoratori, i meno abbienti, e respingono i romani fuori dalla loro città. Prima infrastrutture e mezzi pubblici: è inconcepibile governare Roma solo a colpi di fastidi e disagi per la popolazione", conclude Santori. (Com)