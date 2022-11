Portogallo: all'ambasciata italiana webinar sul tema della sostenibilità in cucina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella cornice degli eventi in programma per la Settimana della Cucina Italiana nel mondo, l'ambasciata d'Italia a Lisbona ha realizzato ieri un webinar sul tema della sostenibilità in cucina, cui hanno preso parte oltre 350 imprese e operatori del settore. Il seminario, dal titolo "Cucina Italiana fra tradizione e innovazione – Gli ingredienti e i piatti tipici della tradizione gastronomica italiana", ha rappresentato un momento di riflessione sulle attuali tendenze di consumo alimentare e sul futuro dell'alimentazione umana in rapporto alla sostenibilità del settore e al suo impatto sull'ambiente. Non solo approfondimenti teorici, ma anche un'occasione pratica di confronto sulle opportunità di collaborazione tra la filiera agroalimentare portoghese e le aziende italiane del settore, grazie alla partecipazione del direttore generale della Federazione delle industrie agroalimentari portoghesi (Fipa), Pedro Queiroz. (segue) (Spm)