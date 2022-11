Russia-Ucraina: stampa russa, fucilati 39 attivisti filorussi a Kherson

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di sicurezza ucraine a Kherson avrebbero fucilato 39 attivisti filorussi nella città di Kherson. Lo ha dichiarato l'agenzia di stampa russa "Ria Novosti" riportando le dichiarazioni di rappresentante dei servizi di emergenza della regione. "I loro corpi non sono stati lasciati ai parenti perché servono loro come testimonianze dei crimini di guerra della Russia", ha detto la fonte, precisando che altre 74 persone sono state portate in una direzione sconosciuta. Inoltre, il rappresentante dei servizi di emergenza ha aggiunto che le forze ucraine starebbero intimidendo i cittadini evacuati, "irrompendo nelle case abbandonate e rovinandoci le proprietà". "Allo stesso tempo, fanno foto e video per inviarli poi ai proprietari che si trovano sulla riva sinistra della regione di Kherson per intimidirli", ha spiegato la fonte. (Rum)