Piemonte: l'assessore alla Sanità diffonde una circolare per sensibilizzare sull'antibioticoresistenza

- La resistenza agli antibiotici è aumentata al punto da metterne seriamente a repentaglio la futura efficacia. La diffusione di batteri resistenti agli antibiotici, associata all’assenza di nuove terapie antibiotiche, costituisce al giorno d’oggi un grave rischio per la salute pubblica. Con queste parole l'assessore alla Sanità del Piemonte Luigi Icardi si è rivolto ai medici di medicina generale, ai pediatri e ai direttori dei Distretti sanitari con una lettera, in vista della Giornata sull'uso consapevole degli antibiotici che si celebra domani. "È necessario promuovere un uso appropriato degli antibiotici tra i pazienti che si rivolgono al proprio medico curante – ha continuato Icardi -, il cui contributo per sensibilizzare la popolazione verso un uso prudente degli antibiotici è fondamentale. (segue) (Rpi)