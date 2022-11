Spagna: ex premier Zapatero, riforma reato sedizione è più che ragionevole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- La riforma del reato di sedizione proposta dal governo spagnolo di Pedro Sanchez è "più che ragionevole" per omologare il sistema penale all'Europa dato che ha un significato "storico e arcaico". Lo ha detto l'ex presidente del governo socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, in alcune dichiarazioni ai media nel corso di una visita a Cadice, ricordando che il reato di sedizione è stato istituito "quando in Spagna c'erano movimenti insurrezionali e violenti", cosa che ha detto caratterizzato la storia del Paese. Zapatero ha aggiunto che esiste "un importante problema di fondo" legato alla "mancanza di generosità della destra spagnola" di fronte al "risultato straordinariamente difficile" del governo di Pedro Sanchez nel passare da una "gravissima crisi politica, sociale e costituzionale ereditata in Catalogna" a trasmettere "tranquillità sul futuro della stabilità istituzionale e della realtà sociale" della regione. In questo senso, l'ex premier ha affermato che "i cambiamenti in meglio avvengono solo con decisioni coraggiose e rischiose", in riferimento all'indulto dei prigionieri catalani". (Spm)