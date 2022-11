Migranti: Barcaiuolo (Fd'I), auspico congiunti Soumahoro possano chiarire loro posizione a magistratura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprendo dalla stampa che la procura ha aperto un’indagine nei confronti delle coop Karibu e Consorzio Aid, gestite dalla suocera e dalla moglie del deputato eletto con Alleanza verde e sinistra, Aboubakar Soumahoro. Alcuni giovani hanno messo a verbale di essere stati maltrattati e privati di acqua e luce nelle strutture delle due cooperative. Una trentina di dipendenti sostengono di non ricevere lo stipendio da due anni e di essere costretti a lavorare in nero. Alcuni di loro hanno denunciato di aver ricevuto una richiesta di fatture false per poter essere pagati. Sorprende che un paladino dei diritti come l’onorevole Soumahoro venga coinvolto, seppur indirettamente, in tali bassezze. Mi auguro che i congiunti del parlamentare candidato, ma non eletto a Modena, possano chiarire la loro posizione davanti alla magistratura pur in un quadro che desta molte ombre". Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Michele Barcaiuolo.(Rin)