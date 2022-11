Municipio Roma IX: presidente, Lepidini ottimo assessore, si è dimesso per sua scelta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore all'Ambiente del Municipio Roma IX, Alessandro Lepidini, che si è dimesso in polemica con la decisione del Campidoglio di costruire a Santa Palomba il termovalorizzatore, "è stato un ottimo assessore e ha reso un ottimo servizio alla comunità". Lo ha detto la presidente del Municipio Roma IX, Titti Di Salvo, intervenendo al consiglio straordinario sull'impianto. "Avrei potuto togliergli la deleghe ma ho insistito perché le tenesse, però non potevo obbligarlo. Penso che sarebbe stata utile in giunta l'espressione delle sue opinioni", ha aggiunto.(Rer)