Lombardia 2023: Mammì (M5S), per evento 28 novembre quasi 400mila euro in comunicazione a spese dei lombardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quasi 400 mila euro destinati alla comunicazione dell'evento del 28 novembre 'Lombardia 2030'. Il presidente Fontana non ha perso il vizietto di destinare cifre da capogiro alla comunicazione degli eventi suoi e della Giunta. Già nel 2021 durante l'assestamento di bilancio, avevamo contestato otto milioni extra per la comunicazione. Fontana aveva detto che erano soldi necessari e andavano a sommarsi agli oltre 24 milioni di euro già stanziati nel 2019. Insomma, il peggior governo della storia della Lombardia ha l’esigenza di ricostruirsi l’immagine in vista delle elezioni". Lo afferma in una nota il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Gregorio Mammì. "Questo è comprensibile visto il modo osceno in cui hanno lavorato. Incomprensibile è che lo facciano a spese dei lombardi. Nel 2021 speravamo di sbagliarci, invece, oggi constatiamo che 392.884,84 euro sono stati impegnati per l'organizzazione dell'evento 'Lombardia 2030', dove il Presidente racconterà la sua idea di lombardia. Probabile vanto preelettorale? O semplicemente per il governo lombardo conta più la propaganda che i cittadini? Ricordiamo a Fontana che i lombardi in questi mesi hanno il portafoglio e il frigorifero sempre più vuoti", conclude il pentastellato. (Com)