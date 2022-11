Energia: assessora Transizione ecologica Lazio, in un mese oltre 500 adesioni a campagna Cer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 503 in tutto le richieste di informazioni e contatto raccolte in un mese dalla Regione Lazio provenienti da parte di diversi soggetti (cittadini, imprese, Enti locali ecc.) attraverso la campagna di sensibilizzazione sulle Comunità energetiche rinnovabili (Cer) “Meno inquini, Più risparmi”, lanciata on line lo scorso 17 ottobre, attraverso il portale www.lazioecologicoedigitale.it/comunitaenergeticherinnovabili e in corso fino a novembre, quando è prevista l’uscita del bando regionale per finanziare le Cer, in particolare gli studi di fattibilità, da un milione di euro, che sarà seguito da un secondo bando da 20 milioni di euro, previsto nei primi mesi del 2023. "Si tratta di 503 adesioni complessive, raccolte on line attraverso la compilazione di tre tipi di form specifici, di cui 483 sono richieste di informazioni e aggiornamenti, 310 candidature per organizzare un incontro formativo e ben 140 sono soggetti che hanno già trovato un gruppo di 10 persone, quindi almeno 1400 persone complessive, per organizzare un incontro di formazione per diventare Ambasciatore della Transizione Ecologica, ovvero persone formate ad hoc che spiegano ad altri come far nascere una Comunità Energetica Rinnovabile", dichiara Roberta Lombardi, assessora alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale della Regione Lazio. (segue) (Com)