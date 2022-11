Energia: assessora Transizione ecologica Lazio, in un mese oltre 500 adesioni a campagna Cer (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prosegue dunque il trend positivo di un interesse trasversale da parte di persone, stakeholder e operatori del settore verso la riconversione energetica ed ecologica della propria casa, impresa, del proprio territorio, basata su fonti rinnovabili e in grado di offrire soluzioni concrete, come il caro bollette e l’ambiente, anche nel medio e lungo termine. Sul totale di 503 adesioni, 348 provengono da Roma, 57 da Latina, 48 da Frosinone, 25 da Viterbo e 18 da Rieti, cui si aggiungono persino 7 richieste arrivate fuori dal Lazio, ovvero Avellino, Cosenza, Isernia, Milano, Napoli, Perugia, Savona. Riguardo invece alla tipologia dei soggetti, la maggior parte sono cittadini (386), seguiti da imprese (78) ed enti locali (39). Per quanto riguarda le scuole, nello specifico, come Assessorato alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale abbiamo già programmato una serie di attività e materiali divulgativi all’interno degli istituti scolastici per i ragazzi delle classi che vanno dalla terza elementare all’ultimo anno di scuole superiori”, conclude Lombardi. (Com)