Montenegro: premier Abazovic, vogliamo costruire nuovi impianti energetici e lavorare su rinnovabili

Il Montenegro vuole iniziare a costruire nuovi impianti energetici, lavorare sull'energia solare ed eolica e costruire un impianto a gas liquido nel porto di Antivari (Bar). Lo ha dichiarato il premier montenegrino, Dritan Abazovic, durante la conferenza di oggi a Belgrado sulle possibilità di investimento nelle fonti energetiche rinnovabili nella regione. Lo riporta la stampa locale. Abazovic ha affermato che l'argomento principale del vertice è stata l'energia verde e che tutti i Paesi coinvolti "vogliono lavorare insieme" e sono pronti a "imparare dagli Stati nordici". Il premier montenegrino ha quindi asserito che sono in costruzione centrali solari vicino a Podgorica e Ulcinj e una centrale eolica vicino a Budua e che gli "è piaciuta" l'idea che sta portando avanti l'Albania a riguardo di pannelli solari galleggianti, i quali "potrebbero essere installati in molti posti anche in Montenegro", ha detto Abazovic.