Olimpiadi 2026: Abodi, sarà evento sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo si impegna a prestare attenzione “alla sostenibilità” delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina. Lo ha affermato il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, rispondendo in Aula al Senato ad un’interrogazione interrogazione sullo svolgimento delle olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, in un'ottica di sostenibilità ambientale. Sostenibilità che “è centrale e sarà massima, per raggiungere l’obiettivo di un evento ambientalmente sostenibile nel segno dell’equità, inclusione e crescita sostenibile”, ha aggiunto. (Rin)