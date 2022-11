Lavori Pubblici: assessora Roma, partiti lavori notturni in strade Municipio I

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maggiori standard di sicurezza per chi percorre le strade con interventi puntuali e tempestivi. Con questi presupposti sono partiti i lavori di manutenzione straordinaria che interessano il territorio del Municipio Roma 1 Centro. I cantieri hanno preso il via lo scorso 14 novembre in piazza Porta Capena e viale Guido Baccelli. Terminata questa prima fase gli interventi interesseranno anche le corsie centrali di via Angelo Emo e via Barletta. I lavori, salvo eccessive precipitazioni meteorologiche, termineranno entro la metà di dicembre e vengono eseguiti in orario notturno dalle 21 alle 6, garantendo la consueta fruizione delle strade nelle ore di traffico più intenso. Il progetto di rifacimento prevede lavori di manutenzione straordinaria per ripristinare la pavimentazione stradale in profondità, per uno sviluppo di circa 1,6 km e una superficie complessiva di circa 26mila metri quadri. (segue) (Com)