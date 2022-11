Lavori Pubblici: assessora Roma, partiti lavori notturni in strade Municipio I (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, i lavori prevedono il rifacimento della strada con la fresatura dello strato d'usura e di collegamento, con diverse tipologie di lavorazioni, fino a uno spessore di 10 cm a seconda dello stato di ammaloramento del manto stradale; la pulizia delle caditoie; la sistemazione dei cigli divelti e della pavimentazione dei marciapiedi particolarmente ammalorati; la sistemazione delle pavimentazioni stradali in selciato al margine della carreggiata stradale; il rifacimento della segnaletica orizzontale nelle zone interessate dall'intervento e gli interventi di potatura, diserbo e sfalcio del verde infestante. "E' partita anche questa nuova tranche di lavori – commenta l'assessore ai Lavori Pubblici e Infrastrutture di Roma Capitale Ornella Segnalini –, dalla primavera stiamo intervenendo in tutti i municipi e un passo alla volta stiamo rifacendo il volto della città, cercando di essere veloci, offrendo agli abitanti di Roma un servizio puntuale e preciso. In tal senso, sveltire le procedure è stato fondamentale. Infatti, proprio grazie all'Accordo quadro riusciamo a essere operativi, senza lungaggini e burocrazia infinita". (segue) (Com)