Lavori Pubblici: assessora Roma, partiti lavori notturni in strade Municipio I (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo molto soddisfatti della collaborazione con il Comune e l'assessorato Lavori pubblici relativo agli interventi legati alle vie del Municipio 1. Sono strade di grande viabilità la cui manutenzione in corso e prossima a partire riqualifica in modo significativo il nostro territorio. Continueremo a lavorare insieme sia sulla grande viabilità che sulla viabilità locale di competenza del Municipio Roma 1 Centro. Un grazie all'Assessora capitolina ai Lavori pubblici Ornella Segnalini", dichiara la presidente del Municipio, Lorenza Bonaccorsi. "Stiamo lavorando – prosegue Segnalini - in tutta la città con dei lavori che non si vedevano da oltre venti anni. L'obiettivo della sicurezza è fondamentale e in tutti i modi lo portiamo avanti. Ieri sera ho visitato il nostro cantiere Simu che sta procedendo da Ponte Milvio fino all'incrocio con via Oriolo Romano nel Municipio 15. Anche in questo caso rifacciamo strada, marciapiedi ammalorati intervenendo in modo puntuale. Rifare una strada implica moltissime considerazioni, è un lavoro difficile e impegnativo. Per questo – conclude l'assessore - voglio ringraziare tutti gli operatori che lavorano di notte con grande professionalità e gli uffici che ce la stanno mettendo tutta". (Com)