Cina-Giappone: Xi a Kishida, importanza nostre relazioni "non è cambiata"

- Cina e Giappone hanno molti interessi comuni e "l'importanza delle loro relazioni non è cambiata e non cambierà". Lo ha dichiarato il presidente cinese, Xi Jinping, in apertura all'incontro avuto oggi con il primo ministro giapponese, Fumio Kishida, a Bangkok, in Thailandia. "Il mondo sta attualmente entrando in un nuovo periodo di turbolenze e cambiamenti. Cina e Giappone sono entrambi Paesi importanti per l'Asia e per il mondo, hanno molti interessi comuni e margine di cooperazione. L'importanza delle relazioni bilaterali non è cambiata e non cambierà", ha detto Xi secondo il quotidiano "South China Morning Post". Il presidente cinese ha sottolineato come i risultati ottenuti dalle parti negli ultimi 50 anni abbiano contribuito a promuovere pace e prosperità nella regione, dicendosi pronto a lavorare per edificare i rapporti tra i due Paesi. L'incontro, avvenuto alla vigilia del vertice della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec), segna il primo faccia a faccia tra i leader dei due Paesi da tre anni a questa parte. (Cip)